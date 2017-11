Man (18) die op agent inreed tijdens politieachtervolging, is aangehouden

DEN BOSCH - De politie heeft woensdagochtend een 18-jarige man uit Den Bosch aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de politieachtervolging op 3 november, waarbij een motoragent werd aangereden. De man hangt poging tot doodslag boven het hoofd.

Agenten zagen die nacht een auto met hoge snelheid vanuit Engelen richting de Kruiskamp rijden en dat trok de aandacht. Toen ze de auto wilden controleren, ging het voertuig ervandoor. Daarna reed de auto door rood, waarop de politie de achtervolging inzette.

Kneuzingen

Ook op de Zandzuigerstraat reed de auto door rood. Bij de rotonde met de Kooikersweg botste de auto tegen een agent, die daar met zijn motor stond. De motoragent liep enkele kneuzingen op bij de aanrijding.



Na die aanrijding stopten de mannen nog steeds niet. Tijdens de achtervolging loste de politie een waarschuwingsschot. Een stukje verderop werd de auto door de politie geramd. De drie inzittenden gingen er te voet vandoor. In de auto vond de politie spullen die van diefstal afkomstig zijn.

Een van de drie mannen zit nu dus vast. Het is nog onduidelijk of de politie de andere twee mannen in het vizier heeft.