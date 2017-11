Politie start intern onderzoek na hardhandige aanhoudingen van Tilburgse scholieren

TILBURG - De politie zal een intern onderzoek starten na het hardhandig aanhouden van drie jongens in Tilburg. Op verschillende filmpjes is te zien hoe de politie jongens vloert en op de grond duwt. De jongens zouden het bevel van de politie hebben genegeerd om weg te gaan van de vmbo-school Campus 013.

Bij de school had zich een groep van zo'n honderd man verzameld. De politie denkt dat de groep uit was op een massale vechtpartij. Dit wordt onderzocht door het scannen van sociale media. Daarop ging de politie met vijf agenten naar de school toe.



De sfeer was direct gespannen. "Er kwamen zeer zware beledigingen gericht aan de agenten en de schoolmedewerkers. De politie probeerde de groep uit elkaar te halen, maar dit lukte niet", aldus een woordvoerder.Daarop hield de politie eerst één jongen aan. De sfeer sloeg daarop om en de politie riep extra mankracht op: zo'n 20 agenten verzamelden zich.Nog twee jongens werden daarna opgepakt, omdat ook zij niet weg wilden gaan. Dit gebeurde op een hardhandige manier, zo is te zien op verschillende videobeelden die Omroep Brabant in handen heeft. "Het is alleen te vroeg om te zeggen of die aanhoudingen goed of fout zijn gegaan. Dat is niet enkel en alleen aan de beelden te zien. Dat moet uit onderzoek blijken."De school heeft nog niet op alle commotie gereageerd.