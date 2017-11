Visboeren fileren haringtest AD: 'Dit roepen we al jaren. Het is geen faire test'

EINDHOVEN - 'Dit roepen we al jaren. Het zijn altijd dezelfde die bovenaan staan.' Karin Haans van Visgilde François de Bie in Eindhoven is niet verbaasd dat de AD Haringtest niet betrouwbaar zou zijn. Met dat nieuws kwam EenVandaag woensdag. Zelf kreeg ze een 2 van de krant.

De resultaten van de haringtest van het AD van de afgelopen twee jaar zijn onbetrouwbaar, aldus econoom Ben Vollaard van de Universiteit van Tilburg, die de bewuste test onderzocht. Een panellid van de test heeft volgens hem belangen in een groothandel in haring- en zeevis.



Econoom deed onderzoek

De keurmeester werkt bij groothandel Atlantic. Haringverkopers die hem inhuren voor een cursus zouden een hogere score krijgen op de haringlijst.



De eigenaren van haringzaken die bij Atlantic haring afnamen, scoorden gemiddeld ruim een 9, andere eigenaren slechts een 5,5. "Vishandels met deze leverancier zijn dan ook zwaar oververtegenwoordigd in de top van de AD haringtest 2016 en 2017", zegt econoom Ben Vollaard van de Universiteit van Tilburg tegen EenVandaag.



'haring zou bedorven zijn'

Op de bewuste dag dat de keurmeesters bij Visgilde François de Bie kwam testen, stond medewerker Christa in de winkel. "Ja, die stonden onverwachts binnen. Ze bestelden haring en liepen weer naar buiten. Even later komen ze weer terug en vertelden dat het niet goed was."



"De haring zou bedorven zijn", vertelt ze verder. "En dat terwijl alle andere klanten gewoon uit die bak aan het eten waren. Die konden er met hun verstand niet bij. Ze vonden hem allemaal lekker."



Boos

De winkel in Eindhoven kreeg een 2 van het AD. Eigenaresse Karin Haans: "En dat maakt boos, héél erg boos. Daar sta je niet van ’s ochtends half vier tot ’s avonds zeven uur voor te snijden."



Dat er een luchtje aan de haringtest zou zitten, verbaast Haans niet. "Dit roepen we al jaren. Het zijn altijd dezelfde die bovenaan staan."



Niet fair

Vooral de vermeende belangenverstrengeling van de keurmeester zit de eigenaresse dwars. "Dat moet niet kunnen. Het is niet eerlijk. Het is geen faire test zo. Waarom heeft alles wat rond Rotterdam bij elkaar zit wel een goede haring en alles wat daarbuiten zit is niks? Dat kan gewoon niet."