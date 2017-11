Politie waarschuwt voor bedrijf dat met dubieuze tactieken alarmsystemen verkoopt aan ouderen

EINDHOVEN - De politie heeft meerdere klachten gehad van ouderen in Eindhoven over een bedrijf dat met misleidende verkoopmethodes mobiele alarmsystemen verkoopt. Het gaat om het bedrijf Sociale Controle, dat is gevestigd in Breda en Alkmaar. Het bedrijf zelf zegt verbaasd te zijn over de klachten.

Volgens wijkagent Raymond Vermeer zouden er meerdere klachten zijn binnengekomen van bewoners van flats in de wijk Dommelbeemd in Eindhoven. Opdringerige verkopers zouden gericht ouderen benaderen om een druppelvormig persoonlijk alarm te verkopen waarmee zij de politie of bekenden kunnen waarschuwen als ze in nood zijn. Hierbij zou het echter onduidelijk zijn welke prijzen er worden berekend en wordt ten onrechte voorgespiegeld dat de politie het bedrijf promoot.



Online zijn er de nodige klachten te vinden over het bedrijf. Ook stuurde de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland eerder al een waarschuwing over het bedrijf.





In een reactie laat Sociale Controle weten verbaasd te zijn over de klachten. "We zijn een eerlijk bedrijf. We zijn gescreend door de politie en daar is naar voren gekomen dat we niks verkeerd doen."Volgens Sociale Controle is het wel degelijk duidelijk welke prijzen ze rekenen: "Een abonnement kost 24.95 euro per maand.” Ze zeggen hard te werken aan het imago van de verkopers. "Er zijn wel eens klachten over onze werkwijze, daar werken we hard aan om dat te verbeteren."Ze zeggen in gesprek te gaan met de politie om de klachten te bespreken.