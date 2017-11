Veel kenners enthousiast: Noordbrabants Museum koopt voor drie miljoen een Van Gogh

DEN BOSCH - Van Goghkenners zijn enthousiast over het schilderij van Vincent van Gogh dat het Noordbrabants Museum heeft gekocht. In de nacht van dinsdag op woensdag bood museumdirecteur Charles de Mooij over de telefoon zo'n drie miljoen euro toen het schilderij in New York op een veiling werd verhandeld. Niemand bood meer dus over een paar weken komt 'De Collse Watermolen' naar Brabant.



De Mooij heeft het druk gehad. Hij hoorde pas een paar weken geleden dat 'De Collse Watermolen' geveild zou worden. Samen met de provincie, de Vereniging Rembrandt en het Mondriaanfonds heeft het museum in korte tijd het geld bij elkaar gebrachtd at nodig was voor de aankoop.





Voor de veiling hadden wij het schilderij in ons museum om het te bestuderen en de authenticiteit vast te stellen. Toen hebben we ook het Noordbrabants Museum op de hoogte gesteld, een krappe maand voor de veiling in New York. Zij hebben toen geld bij elkaar gezocht, met behulp van een steunbetuiging van ons die richting de Gedeputeerde Staten van Brabant ging.Voor het Noordbrabants Museum is dit een heel mooi schilderij en de aangewezen plek om het tentoon te stellen. Het is een opmerkelijk werk in het oeuvre van Van Gogh, onder meer vanwege de grootte en het kleurgebruik. De andere werken uit die tijd zijn vooral donker, zoals de aardappeleters. Dit werk is veel lichter, je ziet aan de bomen dat het voorjaar komt."‘Het is een heel goede aankoop, mooi dat het in Brabant komt. Het schilderij is niet zo bekend, maar dat geldt voor meer schilderijen uit zijn Brabantse tijd. Hij heeft lichtere kleuren gebruikt. Dat oogt aantrekkelijker dan zijn donkere werken. Je ziet hier dat hij al meer richting het impressionisme trekt, wat hij in Frankrijk verder toepaste.Het is heel goed voor Brabant dat het hier komt te hangen. Het museum heeft meerdere doeken in bruikleen. Het wordt een steeds betere collectie. Voortaan kan je ook naar het Noordbrabants Museum voor Van Gogh, niet alleen naar het Kröller-Muller Museum of het Van Gogh Museum in Amsterdam.‘Het is helemaal geweldig. Het is een topstuk uit zijn Nuenense periode dat straks door het grote publiek te bewonderen is. Het kleurgebruik is zo bijzonder, vooral de blauwe lucht is opvallend. Het is mooi dat we dankzij dit schilderij nog beter het Brabantse verhaal van Van Gogh kunnen vertellen.’‘Een korte tijd voordat het bekend werd, was ik op de hoogte gesteld. Dit is hartstikke goed nieuws. Wat ons betreft is de cirkel rond. De Collse watermolen werd tot nu toe door het grote publiek overgeslagen omdat de Opwettense watermolen beter bereikbaar is. Die is ook vastgelegd door Vincent van Gogh.''Door de aankoop van de Collse watermolen wordt ook de relatie met Eindhoven beter gelegd. De tijd van Van Gogh in Nuenen, beperkte zich niet tot alleen het dorp. Hij maakte bijvoorbeeld veel wandelingen naar Eindhoven. We streven ernaar om bekend te maken dat Van Gogh een Brabander is. En dat lukt nu ook beter dankzij dit schilderij.’‘Het is heel bijzonder dat dit schilderij naar Brabant komt. Jaren geleden heb ik het gezien, toen het Noordbrabants Museum het leende van de verzamelaar in New York die toen de eigenaar was. Dat het nu permanent in Den Bosch komt te hangen, is fantastisch. In 2003 is de molen helemaal opgeknapt, het schilderij van Van Gogh diende toen als uitgangspunt.’‘Sedert Uw vertrek heb ik gewerkt aan een Watermolen – die waar ik naar vroeg in dat herbergje aan ’t station waar we zaten te praten met dien man van wien ik U vertelde dat hij scheen te laboreeren aan een chronisch gebrek aan kleingeld in zijn zak.– ’t Is een dito geval als de twee andere watermolens die we zamen bezochten doch met twee roode daken en dat men vlak van voren ziet – met populieren er om heen. Zal in den herfst superbe zijn.’