'We beginnen echt een hecht team te worden', Mo El Hankouri ziet groei bij Willem II

TILBURG - Willem II is in voorbereiding op het duel met concurrent Sparta. Zaterdag komen de Rotterdammers op bezoek in Tilburg. Door de interlandperiode heeft Willem II een lange voorbereiding op het belangrijke duel.

De interlandperiode kan fijn zijn, geeft Mo El Hankouri aan. "Omdat je dan een rustperiode hebt. Daarna is het weer vol gas erop. We moeten nu gewoon doorpakken, we gaan een periode tegemoet met belangrijke wedstrijden."



Zaterdag speelt Willem II tegen Sparta, een week later volgt een duel met VVV. Wedstrijden waarin punten gepakt moeten worden, meer nog dan tegen Ajax of AZ. "Elke wedstrijd is belangrijk, alleen dit zijn natuurlijk wel twee wedstrijden waar het er om gaat. Het is heel belangrijk om onderin weg te komen. Het is een heerlijk gevoel om daar weg te gaan."



'Echt een hecht team'

In het begin had Willem II het lastig, maar trainer Erwin van de Looi lijkt alles nu op de rit te hebben. El Hankouri ziet ook dat het lekker draait. "In het begin waren we natuurlijk met nieuwe spelers, we waren niet echt een hecht team. Nu kent iedereen elkaar, we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. We beginnen nu echt een hecht team te worden, dat zie je op het veld."



"Je kent elkaars specialiteiten, zwakheden en verbeterpunten. Je kan iemand goed gebruiken met zijn sterke punten. Op het veld leren we elkaar kennen, maar buiten het veld ook", aldus de van Feyenoord gehuurde El Hankouri. "Het is heel belangrijk om elkaar buiten het veld ook te leren kennen. We zijn een team, het is teamsport."