Grote vechtpartij met stokken en ijzeren pijpen in Geldrop, vier gewonden

GELDROP - Bij een grote vechtpartij in de Ter Borghstraat in Geldrop zijn ongeveer tien mensen met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de politie hebben getuigen verklaard dat er stokken en ijzeren pijpen zijn gebruikt.

De knokpartij gebeurde midden op straat. Op het moment dat de politie arriveerde, lagen de gewonden op straat. "De andere verdachten zijn gevlogen, dus daar zijn we naar op zoek”, laat een woordvoerder weten.



Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. “Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.”

Huis opengebroken

In dezelfde straat heeft de politie een huis opengebroken. De bewoner van die woning zou mogelijk iets met de vechtpartij te maken hebben. Het is onduidelijk of dat ook daadwerkelijk het geval is.

De politie is met een aantal auto’s ter plekke. De straat is in beide richtingen afgesloten vanwege onderzoek.