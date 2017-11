Berry van Peer in kansloze positie tegen Mensur Suljovic, darter moet hopen op enorme stunt [LIVE]

WOLVERHAMPTON - Berry van Peer kwam de afgelopen dagen in het nieuws vanwege de darteritus waar hij last van had. Ondanks de problemen bereikte hij wel de tweede ronde van de Grand Slam of Darts. Woensdagavond gooit hij voor een plaats bij de laatste acht tegen Mensur Suljovic. Tussenstand: 8-2 voor Suljovic.

Met een 110-finish trok Suljovic de eerste leg naar zich toe. Hij weet daarmee zijn eigen leg te behouden en komt zo op 1-0. In de volgende leg kreeg Van Peer twee pijlen op een dubbel, hij wist de dubbel echter niet te raken. Suljovic gooit vervolgens wel uit en komt zo op 2-0. Ook in de derde leg maakt Suljovic geen fout, hij komt vrij eenvoudig op 3-0.



In zijn eigen leg wist Van Peer weer twee kansen niet af te maken, Suljovic maakte het vervolgens af vanaf 59: 4-0. De Oostenrijker komt ook op 5-0.



Meteen na de pauze gaat Suljovic verder waarmee hij bezig was, hij komt meteen op 6-0. Ook de zevende leg gaat naar The Gentle. Suljovic heeft negen kansen gehad op een dubbel, zeven keer gooide hij raak. Daarna volgt een grote glimlach bij Van Peer en veel gejuich in de zaal, met een 96-finish komt hij op het scorebord te staan: 7-1. Suljovic komt vervolgens op 8-1. Met een 119-finish komt Van Peer op 8-2.Van Peer won twee van de drie groepswedstrijden, hij versloeg Simon Whitlock en Cameron Menzies. Dat was genoeg om als nummer twee de volgende ronde te halen. Hij verloor alleen van groepswinnaar Gary Anderson. Suljovic won zijn groep, hij won alle wedstrijden.De tegenstander van Van Peer had in het verleden ook last van darteritus. De Oostenrijker kwam er overheen en laat zien dat je alsnog de top kan bereiken. Suljovic is momenteel de nummer zeven van de wereld.Suljovic steunde Van Peer deze week veelvuldig, hij probeerde te helpen waar hij kon. Dat maakt het lastig om tegenover hem te staan. "Als je aan het bord staat ben je ergens geen vrienden meer. Ik bedank hem wel voor en na de wedstrijd, dat heb ik heel de week gedaan", zegt Van Peer tegenover RTL7."Ik heb niets te verliezen. Ik had dit niet verwacht, maar sta er toch. Wat ik nu speel is een bonus", aldus de darter uit Sprundel.