Vuurwerkbommen, intimidatie, dealen: buurtbewoners zijn helemaal klaar met Campus 013

TILBURG - Campus 013, de school in Tilburg waar woensdagmiddag grote politie-inzet was vanwege een dreigende vechtpartij, zorgt voor zo veel overlast bij buurtbewoners, dat ze niet meer met plezier in de wijk wonen. Dat verklaren verschillende mensen aan Omroep Brabant. ‘Ik voel me niet veilig meer’, zegt een bewoonster.

Alle bewoners uit de buurt willen anoniem blijven. Ze zijn bang voor de eventuele gevolgen. Want buurtbewoners krijgen aardig wat voor hun kiezen sinds de ruim twee maanden dat de school draait, vertellen ze. "De politie was vandaag nog geen vijf minuten weg en er werd alweer een vuurwerkbom gegooid.”



Volgens de bewoners hangen de scholieren in grote groepen in de buurt van de school en zijn ze luidruchtig, maken ze rommel en wordt er gedeald in drugs.



Bedreigingen

“Vooral de laatste dagen wordt er veel vuurwerk afgestoken”, zegt een andere bewoner. Ook is er veel sprake van intimiderend gedrag, verklaren ze. “Mensen worden uitgedaagd, uitgescholden. Als buurtbewoners jongeren aanspreken, worden ze bedreigd. Ze zeggen dat ze onze huizen in de fik gaan steken. De sfeer is volledig verziekt."



"Er is door de buurt al eens gereageerd op het afsteken van vuurwerk. Toen liep het al bijna op een vechtpartij uit tussen buurtbewoners en scholieren. Het is even rustig geweest maar vandaag liep het weer uit de hand. Er wonen hier kinderen en ouderen. Het loopt de spuigaten uit", aldus een van de bewoners.



Drama

De ene bewoner stapte al naar de school, de ander naar de gemeente. Maar er is nog niks veranderd, zeggen ze. Wel zeggen ze allemaal met veel plezier in de wijk te hebben gewoond, tot nu. “Het is verder hartstikke goed hier in Broekhoven. Sinds die school er is, is het vanaf dag één drama. Er moet echt iets gebeuren.”