De Blob GLOWt even niet: lichtkunstwerk op zwart door stroomstoring

Blob the Bulb zoals het hoort (foto: Lobke Kapteijns).

EINDHOVEN - De organisatie van GLOW Eindhoven beschikt over voorspellende gaven. De websitetekst over Blob the bulb, een van de publiekstrekkers van het lichtfestival, blijkt woensdagavond namelijk de keiharde realiteit. ‘Helaas heeft de gloeilamp geen eeuwig leven’, staat er te lezen. Klopt: de attractie doet het niet.

Blob heeft te kampen met een stroomstoring en het doorgaans zo kleurrijke kunstwerk staat woensdagavond op zwart. Bezoekers worden door een medewerker met een megafoon op de hoogte gehouden en verzocht door te lopen.



Volgens GLOW wordt er hard gewerkt aan een oplossing.