'Ontvoerde' Bobkat is weer terug bij zijn baasje: 'Ik ben zo opgelucht'

OOSTERHOUT - Bobkat, de beroemde kater die tot voor kort dagelijks voor de supermarkt aan de Patrijslaan lag en afgelopen weekend werd 'ontvoerd', is weer terecht. Dat laat eigenaresse Mascha Stolz weten. Het dier bleek door mensen meegenomen, die dachten dat Bobkat geen warm mandje had.

Het leek er even op dat Bobkat was gestolen of zelfs ontvoerd. Op bewakingsbeelden van de Nettorama was te zien dat Bobkat in een auto werd meegenomen door twee mensen. Maar van een ontvoering blijkt geen sprake. “De mensen die hem hebben meegenomen, dachten dat het een zwerver was. Ze hebben de dierenambulance gebeld en die zeiden dat hij met deze temperaturen naar binnen moest. Dus hebben ze hem mee naar huis genomen", vertelt Stolz.



Lullig

"Ze kenden Bobkat niet, omdat ze nooit boodschappen doen bij die Nettorama. Vandaag zagen ze alle ophef op internet en televisie en hebben ze contact met me opgenomen. Ze voelden zich ontzettend lullig. Maar ik ben helemaal niet boos, ik ben heel blij dat hij weer terecht is."

De ruim tien jaar oude kater steelt al jaren de harten van bezoekers van de supermarkt. Bobkat woont in de buurt en maakt elke dag een wandelingetje naar de supermarkt. Daar neemt hij plaats in zijn mandje. Als het 's avonds laat tijd is om naar bed te gaan, wandelt Bobkat weer naar huis.



Weer veilig thuis

Mascha Stolz is superblij dat Bobkat weer veilig thuis is. “Hij is nog een beetje ontdaan, maar het gaat verder hartstikke goed. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin gehad daar. We laten hem nu even binnen, maar over een paar dagen zal hij weer lekker bij de Nettorama voor de deur zitten.”