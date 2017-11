Caravan brandt uit in Tilburg

TILBURG - Aan de Elzenstraat in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag een caravan in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de caravan verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.



Maandenlang

Tilburg wordt al maandenlang geteisterd door branden. Vooral veel auto's gingen in vlammen op. Begin augustus stond de teller op 52 autobranden.



Maandag ging een bus van Arriva in vlammen op. Die stond op een parkeerplaats aan de Leijweg.