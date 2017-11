Ramkraak op modezaak Zundert, auto dwars door gevel

ZUNDERT - Op herenmodezaak Woodhouse in Zundert is donderdagochtend vroeg een ramkraak gepleegd. De daders reden dwars door de ramen met een auto.

De ramkraak vond plaats rond vier uur.



Andere auto

Getuigen zagen een aantal mannen in een andere auto wegrijden. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De politie doet onderzoek.