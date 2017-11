Busje rijdt tegen een boom in Wanroij, twee gewonden

WANROIJ - In de Molenstraat in Wanroij is donderdagochtend een busje tegen een boom gereden. Het ongeluk gebeurde rond halfacht.

In het busje, dat door nog onbekende oorzaak uit de bocht vloog, zaten vier mensen. Twee van hen zijn gewond, meldt de politie.



Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. De gewonden zijn naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.



De weg is in beide richtingen afgesloten.