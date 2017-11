Stuk glas in cordon bleu, Jumbo Nuenen haalt schap leeg

NUENEN - Jumbo Kernkwartier in Nuenen heeft alle cordon bleus uit de schappen gehaald. Dat gebeurde nadat in een verkocht exemplaar een stuk glas werd gevonden, bevestigt een leidinggevende van de supermarkt.

Het stukje vlees zou bij een gezin thuis al in de pan hebben gelegen, toen de glasscherf werd ontdekt. Eén van de gezinsleden ging ermee terug naar de winkel en daar werden direct maatregelen getroffen.



Onderzoek

Een woordvoerder op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel laat weten dat er een onderzoek loopt. Of er ook vlees wordt terugggehaald bij andere filialen, wil het bedrijf niet zeggen.