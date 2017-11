Gewonde bij botsting op Burgemeester Letschertweg Tilburg

Een van de auto's belandde in de sloot. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

TILBURG - Bij een botsing op de Burgemeester Letschertweg is donderdaochtend iemand gewond geraakt. Iets na acht uur botsten twee auto's op elkaar. De wagens raakten allebei zwaar beschadigd. Een auto belande in de droogliggende sloot naast de weg.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer ter plaatse te komen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Rijbaan afgesloten

Een rijbaan werd tijdelijk afgesloten. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.