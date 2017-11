'Laten zien dat topsport niet alleen mooi is', openhartig boek hockeyster Maartje Paumen in winkel

DEN BOSCH - Twee keer olympisch goud, tien keer landskampioen met HC Den Bosch, negen keer de Europese titel en topscorer aller tijden in de Nederlandse hoofdklasse hockey. Maartje Paumen is een grootheid in de hockeywereld. Het verhaal achter die successen is sinds donderdagochtend te lezen in het boek. 'Paumen, altijd tot het uiterste'.

Het boek is geschreven door Volkskrant-journalist Robert Misset. Die is 'supertrots dat zijn lange, intense reis met Maartje zo'n mooi document heeft opgeleverd'.



Minder leuke kanten

Het boek bevat volgens Paumen 'inspirerende verhalen'. "Dat wílde ik ook met dit boek: mijn eigen carrière beschrijven en laten zien dat topsport niet alleen maar mooi is. Dat je ook de topsportkant ziet waarin je echt moet bikkelen en hard moet werken. Waarin de minder leuke kanten van de sport worden belicht en ook een aantal zaken die nooit de pers gehaald hebben..."



Een van de winkels waar het boek te koop is, is boekhandel Adr. Heinen in Den Bosch. "Afgelopen weekend was er al vraag naar het boek", vertelt Irene Megens van de boekhandel. "Ik verwacht dat dit een echt sinterklaas- en kerstcadeau wordt."



Openhartig

Het boek wordt gepresenteerd als 'openhartig'. Maar wat erin staat, is nog niet uitgelekt. "Ik ben benieuwd", vertelt Megens. "Ik ga het zelf ook snel lezen."



Paumen - die nu hockeyt bij het Belgische Royal Antwerp en die ervan droomt een eigen koffietentje in Den Bosch te beginnen - is in ieder geval trots op het eindresultaat. "Ik heb er in het begin wel over getwijfeld of ik dit zou moeten doen, maar achteraf bezien ben ik er heel blij mee."