Ramvolle Bommel geniet van première NAC-documentaire: 'Kippenvel! Echt kippenvel!'

BREDA - Het was ‘met de benen buiten’ woensdagavond in café De Bommel in Breda. Zeker 200 NAC-fans kwamen op de première-avond van de NAC-documentaire af. In het afgeladen café hingen schermen, zodat ook echt iedereen het goed kon zien. Met een biertje, waterzakje of wijntje in de hand genoot iedereen muisstil van waar ze voor gekomen waren.

Met open mond kijkt de ramvolle kroeg naar het scherm. Sommige mensen zien tijdens de documentaire zichzelf langskomen, iedereen ziet wel iemand langskomen die hij kent. Tijdens de eerste helft, waarin het vooral gaat over de slechte tijden die de club gekend heeft, schudden hier en daar wat mensen meewarig hun hoofd.





Maar richting het einde, als er toegewerkt wordt naar de promotie, begint het publiek te glunderen. Als het historische doelpunt van Cyriel Dessers tijdens de play-offs langskomt, vullen sommige ogen zich met tranen. “Kippenvel! Echt kippenvel!”, zegt een supporters als hij na afloop buiten een sigaretje rookt. “Je weet dat het komt en toch raakt het je weer.”

Hollywoodachtig drama

De documentaire, die begint bij de degradatie naar de Jupiler League, is een 25 minuten durend meeslepend verhaal. Met prachtige beelden en ontroerende quotes. Met de bombastische muziek en AD-sportverslaggever Sjoerd Mossou die als verteller dienst doet, is het een bijna Hollywoodachtige productie met drama en euforie.



Sjoerd Mossou schreef de verhaallijn en sprak de voice-over in. Maar over zijn rol is hij erg bescheiden. “Regisseur Michiel van de Zandt heeft dit allemaal gedaan, ik heb alleen een beetje geholpen”, zegt hij. “Ik vond het vooral heel belangrijk dat het echte NAC-gevoel erin zou zitten. Want, NAC is geen polonaiseclub, het is niet alleen maar gezelligheid. Het wordt heel intens beleefd. Het is een bindmiddel. Mensen blijven altijd gaan, ook in slechte tijden.”

NAC is niks zonder fans

In de documentaire 'Wij zijn NAC, wij zijn terug', wordt er over hoogte- en dieptepunten gesproken met belangrijke figuren die de afgelopen jaren een rol speelden. Zo ziet het publiek algemeen directeur Justin Goetzee, oud-trainer Robert Maaskant, verschillende spelers onder wie Cyriel Dessers, maar ook een aantal fans. Want daar is iedereen het over eens, in deze documentaire: NAC is niks zonder zijn fans.





Mitchel van Gool woont, werkt en studeert in Tilburg, maar is NAC-supporter in hart en nieren. Ook hij laat zijn licht schijnen over de afgelopen jaren. Documentairemaker Michiel van de Zandt kwam bij hem terecht naar aanleiding van zijn treffende omschrijving van het NAC-gevoel in de live-uitzending van Omroep Brabant vanaf de Grote Markt. “Feestvieren dat kan iedereen, maar NAC-supporters zijn er ook als het slecht gaat”, sprak een geëmotioneerde Mitchel toen.

'Dát is voor mij NAC'

Als hij aan dat moment terugdenkt, moet hij lachen. “Ik had wat biertjes op toen, en het kwam recht uit het hart. Ik hoop dat ik in de rest van de documentaire met minder consumptie praat”, zegt hij. Volgens hem is het de makers zeker gelukt om het NAC-gevoel te vangen. “Een ander heeft het misschien niet gezien, maar er zit één seconde beeld in van mijn vader en mij op de tribune. Dát is voor mij NAC. Dat maakt het heel persoonlijk.”

Mitchel plaats nog wel een kritische kanttekening bij de documentaire. Want hoewel het een prachtig verhaal is wat eindigt in het euforische gevoel van de promotie, gaat het op dit moment niet zo goed met NAC. De club bungelt ergens onderaan de Eredivisie. “Ik hoop dat de spelers het gevoel van toen terugkrijgen en er helemaal voor gaan, zodat we aan het eind van het jaar niet weer degraderen”, besluit hij.

De première van de documentaire was gelukkig niet alleen voorbehouden aan de 200 fans die er woensdagavond bij konden zijn. De documentaire wordt zondag 19 november ook nog uitgezonden bij Fox.