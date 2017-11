Bosch Belang stapt uit coalitie Den Bosch om uitblijven steun voor zwembad

DEN BOSCH - De fractie van Bosch Belang verlaat direct de coalitie in Den Bosch. De reden is zeer waarschijnlijk dat de partij geen steun heeft gekregen voor de komst van een zwembad in Den Bosch-West. Het besluit zorgt voor vraagtekens over de positie van wethouder Paul Kagie.

De partij zegt tegen het Brabant Dagblad uit de coalitie te stappen, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de coaliepartners VVD, CDA, D66 en Rosmalens belang. De partij kreeg afgelopen dinsdag tijdens een raadsvergadering geen steun voor de komst van het zwembad.



Het zwembad is al langer een heikel punt tussen de coalitiepartijen. Bosch Belang hamert er al jaren op, maar de andere coalitiepartijen zijn om verschillende redenen minder happig. Begin deze maand kondigde de gemeente nog aan dat het onderzoek ging doen naar de mogelijkheden voor een zwembad. Bosch Belang reageerde boos op dat bercith en eiste dat er voor het einde van het jaar een besluit moest komen.



Ondenkbaar

Oppositiepartij PvdA wil dat er een raadsvergadering komt. Volgens fractievoorzitter Pieter Paul Slikker is het ontdenkbaar dat Kagie blijft zitten: "Het was te verwachten dat dit zou gebeuren. Er was al langer onrust in de coalitie. Maar de wethouder moet niet door kunnen. De collegepartijen zouden dan met een minderheid besluiten nemen."



Tegen Dtv Den Bosch zei fractievoorzitter Mike van Geld van coalitiepartner D66 ook twijfels te hebben over de positie van Kagie. VVD en Bosch Belang hebben aangegeven dat Kagie wat hen beteft door kan.



De fractievoorzitters van de coalitiepartijen komen donderdag snel bij elkaar om de situatie te bespreken.