'Ik deed wat de politie vroeg en kreeg toen klappen', zegt Jordy (15) over arrestatie bij Campus 013

TILBURG - De vijftienjarige Jordy Gommer had naar eigen zeggen helemaal niks te maken met de dreigende vechtpartij bij zijn school, Campus 013 in Tilburg. Toch werd hij woensdag hardhandig afgevoerd door de aanwezige politie. "Ik liep weg en werd toen aan mijn tas getrokken en kreeg klappen op mijn hoofd." Jordy wil aangifte doen.

Jordy stond op het schoolplein toen er op de hoek bij de school ineens een grote groep jongeren zich verzamelde. Samen met een vriend ging hij kijken wat er aan de hand was. "De politie stuurde ons weg en we liepen naar achteren."



'Doe eens rustig'

Op dat moment pakt een agent de vriend van Jordy bij zijn rugzak. "Toen riep ik 'doe eens rustig' tegen die agent", aldus de scholier. Een andere agent maande Jordy nogmaals om weg te gaan.



"Toen ik dat deed werd ik ook aan mijn tas getrokken en op mijn hoofd geslagen", herinnert Jordy zich. Op videobeelden is te zien hoe hij daarna gevloerd wordt door de agent.



"Ik heb nog steeds last van mijn nek en mijn jas en telefoon zijn kapot", zegt Jordy die nog steeds geen goed woord over heeft voor het optreden van de politie."Ik vond het heel onbeleefd hoe ze met kinderen van onder de zestien omgingen", aldus de vijftienjarige. De politie kwam orde op zaken stellen bij de school omdat er op social media een oproep zou hebben gestaan voor een vechtpartij. "Daar is niets van waar", beweert Jordy.Toen de agenten ter plaatse waren ontstond een grimmige sfeer. Op de beelden is te zien hoe de agenten allerlei grove beledigingen naar hun hoofd geslingerd kregen.Jordy deed daar naar eigen zeggen niet aan mee. "Anderen scholden de agenten uit, ik werkte gewoon mee maar werd toch hard aangepakt."De scholier wil aangifte doen tegen de agent die hem arresteerde. "Ze hebben ons veel te hardhandig aangepakt."