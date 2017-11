Grote vechtpartij Geldrop: drie Helmonders flink gewond, één man brak mogelijk schouder

GELDROP - De drie gewonde Helmonders die op straat achterbleven na een grote vechtpartij in Geldrop, hebben flinke verwondingen opgelopen aan hun lichamen en hoofden. Eén van hen heeft mogelijk zijn schouder gebroken. Het gaat om mannen van 23, 28 en 66 jaar oud.

De melding van de grote vechtpartij in de Ter Borghstraat kwam woensdag laat in de middag binnen. Ongeveer tien mensen waren elkaar te lijf gegaan met stokken en ijzeren staven. "Die stoven eigenlijk uit elkaar toen de politie aankwam."



De vechtersbazen gingen ervandoor en alleen de drie gewonde Helmonders bleven achter. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de mannen nog steeds in het ziekenhuis liggen. De politie gaat donderdag contact met hen opnemen, ze hebben geen aangifte gedaan.



Binnen tien seconden voorbij

Een buurtbewoner vertelde dat de vechtpartij op straat in een oogwenk voorbij was. "Het was pats, boem d'r op en daarna weer klaar." Een andere omwondende zegt dat het om een zakelijk conflict ging. “Twee busjes blokkeerden de straat. Mensen stapten uit, er werd geslagen en toen was het klaar. Het duurde maar tien seconden.” Volgens de buurtbewoner riep iemand dat het om ‘een paar lullige rotcenten’ ging.



De politie stelt dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies is gebeurd en wat de concrete aanleiding was Of de knokpartij afgesproken werk was, is nog niet bekend Er is nog niemand opgepakt.



Onderzoek bij huis

De politie deed na de vechtpartij onderzoek bij een huis in de Ter Borghstraat. Wat het huis met vechtpartij te maken had, wordt in het belang van het onderzoek nog niet gezegd.