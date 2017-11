Bedreigde gedetineerde mag weg uit terroristencel Vught

VUGHT - Een gedetineerde op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught wordt ernstig bedreigd en moet daarom worden overgeplaatst naar een gewone gevangenis. De man zit in Vught vanwege een aanslag op een moskee, wat een terroristisch misdrijf is. In de gevangenis wordt hij echter voortdurend bedreigd door geradicaliseerde islamitische gevangenen die daar ook verblijven.

De man had al eerder om overplaatsing gevraagd, maar dat werd twee keer afgewezen. De beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing (RSJ) heeft de klager donderdag toch in het gelijk gesteld.



Psychische klachten

De man werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar celstraf. Vanwege de bedreigingen kampt hij met psychische klachten.



Vanwege zijn vrees voor agressie, vindt de beroepscommissiehet verzoek om overplaatsing terecht.