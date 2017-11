Man raakt vangrail, stapt soms uit en gebruikt alle rijstroken op A29

FIJNAART - Een 35-jarige man reed donderdagochtend met flink wisselende snelheden over de snelweg A29. Hij reed soms 20 en dan weer 150 kilometer per uur. Hij raakte de vangrail, stapte soms uit en gebruikte alle rijstroken. De politie heeft hem bij Fijnaart opgepakt.

De bestuurder verkeerde volgens agenten ‘in een uiterst vreemde geestelijke en lichamelijke toestand’. De politie denkt daarom dat de man te veel had gedronken of drugs had gebruikt.



Tip van getuige

De politie kwam hem op het spoor door een tip van een getuige. Verschillende bestuurders bleven achter de verwarde man rijden om ongelukken te voorkomen.



Eenmaal aangekomen op de A59 nam de bestuurder de afrit tussen Heijningen en Fijnaart. Daar kon de politie hem aanhouden.