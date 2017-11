Beste Brabantse escaperoom staat in Volkel

VOLKEL - Binnenkijken bij de beste escaperoom van Brabant is absoluut verboden. Nieuwe bezoekers mogen niet verder dan de bar en de receptie in Kamer 237 in Volkel. "Als je eenmaal binnen bent geweest is de verrassing eraf en dat willen we niet," zegt Stefan Trimbach.

Bezoekers worden in Kamer 237 ontvangen alsof ze nieuwe gasten zijn in een hotel. "We hebben onze inspiratie gehaald uit het boek The Shining van Steven King. Daarin boekt een schrijver met een 'writersblock' een kamer, maar hij is plotseling spoorloos verdwenen."



Details nagebootst

Tot in de kleinste details zijn in de Volkelse escaperoom details uit het verhaal nagebootst, zelfs de achtergrondmuziek is erop aangepast. "Maar het is niet zo dat je het boek gelezen moet hebben om de kamer te kunnen spelen."



Stefan Trimbach raakte jaren geleden verslingerd aan escaperooms en wist al snel dat hij er zelf ook een op wilde zetten. "Het is spannend, je speelt het met een groep vrienden en moet samen puzzels op zien te lossen om te kunnen ontsnappen uit je vrijwillige opsluiting." Hij speelde in meer dan honderd escaperooms over de hele wereld, zelfs in Japan.



Heinekenontvoering

Zijn eerste escaperoom bouwde hij in een verlaten hal in Uden. "Die was gebaseerd op de ontvoering van Freddy Heineken. Voor bezoekers was het niet echt een pretje, er was geen verwarming, geen licht, zelfs buiten was het pikdonker."



Zo spartaans is Kamer 237 zeker niet. Stefan bouwde de kamer in het voormalige wijkgebouw in Volkel waar jonge ouders lang hun pasgeborenen lieten wegen. "Toen we hier gingen verbouwen, kwamen we nog veel uit die tijd tegen."



Landelijk greep hij in de jongste verkiezing net naast een plek in de top-drie. "Maar dat we de beste van Brabant zijn geworden is iets om zo kort na de start in maart van dit jaar heel trots op te zijn."