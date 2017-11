Bejaard echtpaar naar ziekenhuis na brand in Oosterhout, schade is groot

Drie personen ademen rook in bij brand in Oosterhout (Foto: Erik Peeters)

OOSTERHOUT - In een huis aan de Spechtstraat in Oosterhout is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de woonkamer. Drie bewoners hebben rook ingeademend.

Het drietal is door ambulancepersoneel behandeld. Twee van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een bejaard echtpaar.



De brandweer blust het vuur en laat het huis ventileren. De schade aan de benedenverdieping is groot.

De brand is inmiddels onder controle.