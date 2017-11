Veel telefoontjes en tips over brutale diefstal in kledingzaak Nathellie Holzken

Ramkraak op kledingwinkel Little Diamonds in Helmond (Foto: Harrie Grijseels)

HELMOND - Nathellie Holzken krijgt veel telefoontjes over de kledingdiefstal dinsdagnacht in haar winkel Little Diamonds in Helmond. Nathellie en haar man kickbokser Nieky Holzken plaatsten beveiligingsbeelden van de dieven online en dat leverde bij de politie inmiddels vijf tips op. "Ik heb wel het gevoel dat er iets uitkomt."

Nathellie speelt alle alle informatie die ze krijgt door naar de politie: "Ik wil niet zomaar lukraak namen noemen."



Op beveiligingsbeelden zijn vier daders te zien. Ze zouden 21 keer met een moker hebben geslagen om de ruit van de winkel te breken. Ze gingen ervandoor met heren- en kinderkleding ter waarde van tienduizend euro Nathellie en de drie vriendinnnen waarmee ze de winkel runt, hebben woensdag de hele dag gewerkt om de zaak weer op orde te krijgen. "We zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds bezig geweest. Nu is het weer helemaal begaanbaar en we hebben ook een nieuwe collectie binnengekregen."Om te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt, worden er donderdagmiddag stalen rolluiken geplaatst. Die hadden we al voor de deur, maar nu komen ze ook voor de ramen. Ook komt er een mistgenerator." Zo'n apparataat zorgt ervoor dat er binnen heel korte tijd een dichte mist hangt in de winkel.Nathellie en Nieky willen de man of vrouw die met de gouden tip komt belonen. Maar ze willen ook voorkomen dat mensen zichzelf alleen voor het geld melden. "Ik wil nog even in het midden laten wat die beloning inhoudt. Dat ziet de persoon die met die tip komt vanzelf."