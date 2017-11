Publiekstrekker Blob the Bulb van GLOW doet het weer na storing

EINDHOVEN - Goed nieuws als je donderdagavond naar GLOW gaat. Publiekstrekker Blob the Bulb doet het namelijk weer. Het kleurrijke kunstwerk stond woensdagavond op zwart vanwege een storing in het aggregaat.

“Het was geen standaard storing die zomaar op te lossen was”, legt Mariëtte Vetter van GLOW uit. “We zijn woensdagavond en afgelopen nacht bezig geweest om het probleem op te lossen. Dat is gelukkig gelukt.”



LEES OOK: GLOW Eindhoven: de 7 hoogtepunten die je gezien moet hebben [FOTO'S]



Mercedes

Het aggregaat waar de storing in zat, was nieuw. De storing kwam daarom zeer onverwachts. “Vergelijk het met een nieuwe Mercedes die ineens kapot is. Dat verwacht je ook niet.”



Het lichtkunstwerk wordt donderdag nog uitvoerig getest. Mocht er iets misgaan, staat een reserveaggregaat klaar ter vervanging.