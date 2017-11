Directeur Campus 013 over onrust bij school: "We voeren al een hard beleid"

TILBURG - Volgens Robert Weijmans, directeur van vmbo-school Campus 013, wordt er op zijn school al hard opgetreden tegen onruststokers. "Na eerdere kleine en grotere vechtpartijen voeren we al een hard beleid." Dat zegt hij naar aanleiding van de chaos die zich woensdagmiddag voor zijn school afspeelde.

Drie leerlingen werden woensdagmiddag hardhandig door de politie aangehouden. Er hing een grimmige sfeer, zo'n honderd jongeren verzamelden zich voor een mogelijke vechtpartij.



'Conciërges dachten dat situatie kon escaleren'

Volgens Weijmans waren dat niet alleen leerlingen van zijn school. "De conciërges die buiten stonden hadden het gevoel dat de situatie kon escaleren. Om dat te voorkomen hebben we de politie ingeschakeld."



De toegesnelde agenten probeerden de leerlingen terug de school in te krijgen. "Toen dat niet lukte is er versterking opgeroepen." In de tumult die toen ontstond zijn drie leerlingen aangehouden. Onder meer de vijftienjarige Jordy, die beweert dat de politie veel te hard optrad tegen de jeugd. Op verschillende video's is te zien hoe de agenten de jongeren aanpakten."Ik kan me goed voorstellen dat ouders en leerlingen geschrokken zijn van de filmpjes", reageert Weijmans. Of de politie te ver is gegaan, wil de directeur niet op in gaan. "Het is lastig om op basis van deze beelden daar een uitspraak over te doen. De politie heeft het in onderzoek en daar wil ik het bij laten."Campus 013 is begin dit schooljaar gestart in onderwijsgebied Stappegoor. Volgens de buurt is er sindsdien veel overlast. Er wordt vuurwerk afgestoken, rommel achtergelaten en de jongeren vertonen intimiderend gedrag. Er zou zelfs gedreigd zijn om huizen in brand te steken, maakt een rondje door de buurt duidelijk.Directeur Weijmans denkt dat niet alleen zijn leerlingen verantwoordelijk zijn voor die overlast. "Wij komen hier met achthonderd leerlingen het onderwijsgebied versterken en ik kan me indenken dat er daardoor een toename is van zaken die spelen in en rondom de scholen hier."De school heeft wel al maatregelen getroffen om de overlast te beperken. "Leerlingen mogen de Stappegoorweg en de Abcovenseweg niet oversteken."Weijmans baalt ervan dat de buurt niet blij is met de komst van zijn school. "Die signalen komen ook bij ons binnen en dat is niet prettig om te horen, daarom gaan we volgende week in gesprek met de buurtbewoners." Dat gesprek stond al gepland.Niet alleen de omwonenden klagen over de school. Ook sommige leerlingen voelen zich niet altijd veilig op school.Het schoolhoofd kan zich heel goed indenken dat leerlingen en ouders geschrokken zijn van de beelden. "Gisteren was er flink wat onrust in de school en kregen we telefoontjes van bezorgde ouders." Woensdagavond zijn de ouders van de leerlingen geïnformeerd en donderdagochtend hebben de docenten hun klassen toegesproken. "Daardoor konden we gelukkig het gewone rooster opstarten vanochtend."Dat zijn school een bepaalde reputatie heeft, erkent Weijmans. "Maar we moeten niet vergeten dat vechtpartijen van alle tijden zijn en dat dat op allerlei scholen plaatsvindt." Hij snapt wel dat zijn school op dit moment onder een vergrootglas ligt. "We zijn natuurlijk 'the new kid on the block'."De school is op dit moment druk bezig met een intern onderzoek naar de gebeurtenissen van woensdagmiddag. "We wilen graag weten wat de aanleiding en oorzaak is." De school krijgt hulp van de gemeente en politie. "Dat onderzoek moet leiden tot passende en adequate maatregelen", besluit de directeur zijn verhaal.