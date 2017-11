Bommelder kinderdagverblijf Breda nog niet gevonden, politieonderzoek gaat door

BREDA - Het is nog steeds onduidelijk wie woensdagmiddag een bommelding heeft gedaan bij kinderdagverblijf Smallsteps Princenhoeven in Breda. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek in volle gang en is er nog niemand aangehouden.

Het kinderdagverblijf aan de Liesboslaan werd woensdagmiddag ontruimd nadat er twee 'verontrustende' telefoonjes binnen waren gekomen. Over de inhoud van die gesprekken wil de politie in het belang van het onderzoek niets zeggen. Daarmee is het voorlopig onduidelijk waarom iemand een kinderdagverblijf volledig op stelten heeft gezet.

Ook het kinderdagverblijf wil niets kwijt over woensdag. "De rust is wedergekeerd. Meer kan en wil ik niet zeggen."



Ontruiming

De bommelding had veel impact op de omgeving. Zestig kinderen en begeleiders waren in het kinderdagverblijf aanwezig. Zij werden in het naastgelegen Hotel Princeville opgevangen. Ook omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd. De toegangswegen rond Smallsteps gingen tijdelijk op slot. Dit zorgde voor veel verkeersproblemen.