K3 klaar om Brabant te veroveren met nieuw album

EINDHOVEN - Het zijn spannende tijden voor de meiden van K3. Vrijdag komt hun nieuwe album officieel uit en in december is de première van een heuze K3-film. Allebei hebben dezelfde naam: Love Cruise. Klaasje, Hanne en Marthe waren in de studio van Brabants Bont om te praten over hun nieuwe creaties en ze beantwoordden vragen van drie grote fans: Puk, Levi en Ceyla.

Het was twee jaar geleden de grote vraag: kunnen nieuwkomers Klaasje, Hanne en Marthe hun voorgangers in de populaire kinderband doen vergeten. Inmiddels zijn er weinigen meer die daar nog aan twijfelen.



K3 gaat nog altijd als een speer. Zo bleek ook deze week weer. Nog voordat hun nieuwe album Love Cruise officieel is gepresenteerd, hebben ze al meer dan 100.000 kopiëen verkocht in de voorverkoop. En er komt dus ook een heuze speelfilm.



Zelf hebben ze de nieuwe film nog niet gezien. "Volgende week zien we hem voor het eerst." Met de videoclip van 'Liefde is overal' is al wel een voorproefje uitgebracht. Het is de titelsong voor de film.



De meiden gaven in de uitzending antwoord op vragen van drie grote fans.Klaasje: "We willen dat iedereen kan meegenieten van wat we doen. Heel veel mensen kijken televisie, dus daarom willen we op televisie komen."De meiden in koor: "Heel goed." Marthe: "We zijn net op vakantie geweest, dus we zijn helemaal uitgerust."Hanne: "Van JBC." Klaasje: "Ja, maar sommige dingen worden ook speciaal voor ons ontworpen."In mei 2018 komt K3 naar Brabant voor een tour. Ze treden dan op in Den Bosch en Eindhoven.