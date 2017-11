Geen 'serieuze domper' voor Mathieu van der Poel, veldrijder mag weer fietsen

EINDHOVEN - Mathieu van der Poel kan zondag gewoon rijden tijdens de wereldbekerwedstrijd in Denemarken. De veldrijder raakte afgelopen zondag geblesseerd aan zijn knie, maar na een paar dagen rust kreeg hij donderdag van dokter Toon Claes groen licht om weer te gaan fietsen.

"Goed nieuws", zegt Van der Poel op de website van zijn ploeg Beobank Corendon over het feit dat hij weer mag fietsen. Hij kan zondag in het Deense Bogense gewoon aan de start verschijnen.



"Na de dubbele winst in de Verenigde staten en in Koksijde heb ik een mooie voorsprong, maar Bogense missen zou een serieuze domper geweest zijn. Gelukkig is dat niet het geval", aldus Van der Poel, die de eerste drie van in totaal negen wereldbekerwedstrijden op zijn naam wist te schrijven.Bondscoach Gerben de Knegt had Van der Poel, ondanks zijn knieblessure, al opgenomen in zijn selectie voor de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De afgelopen dagen kon de Europees kampioen niet trainen, volgens hem is dat geen probleem. "Dat ik drie dagen niet heb kunnen trainen, mag normaal gezien geen effect hebben op mijn niveau zondag."