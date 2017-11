Bredas wijk krijgt toch muurschildering van kickbokser Ramon Dekkers: 'Met liefde voor gevochten'

BREDA - Er is een einde gekomen aan de soap rondom de muurschildering van de overleden kickbokslegende Ramon Dekkers. De intiatiefnemers en de gemeente Breda hebben donderdag een compromis gesloten. Er komt geen portret op de muur, maar een graffitti van symbolen. "Ik ben heel erg blij", zegt een geëmotioneerde Ivonne Peeters.

Al een half jaar strijden bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt voor een levensgrote muurschildering van thaibokser Ramon Dekkers. De achtvoudig wereldkampioen, die bijna vijf jaar geleden overleed, groeide op in de wijk.



Donderdag is er na weken strijd eindelijk een oplossing gekomen voor de plaats en de tekening die op de muur komt. Het wordt geen portret, zoals oorspronkelijk de bedoeling, maar wel de naam van Ramon Dekkers plus enkele typerende symbolen.



'Met liefde voor gevochten'

"Ik ben heel erg blij", zegt Ivonne Peeters. "We hebben er met veel liefde voor gevochten. We mogen dan wel niet het protret van Ramon op de muur zetten, maar dit wordt ook heel mooi."



"Er komt nu een eerbetoon met details die aan Ramon te linken zijn. De diamant van zijn bijnaam (The Diamond), de naam Ramon Dekkers en een stukje over Breda en Thailand. En meer verklappen we er nog niet over."



Opschudding in de wijk

Het hele proces zorgde de laatste paar weken voor veel opschudding in de wijk Tuinzigt en voor verdriet bij de initiatiefnemers en familie. Paul Depla, burgemeester van Breda, eiste namelijk de hoofdrol op. Terwijl de eigenlijke inzet de plaats van de muurschildering en de vorm van de beeltenis was, zette hij de zaak op scherp door een onderzoek in te stellen naar vermeende banden tussen Ramon Dekkers en motorclub Satudarah.



'Het was een moeilijke strijd'

"Het was een moeilijke strijd", zegt Ivonne Peeters, inmiddels in tranen. "Zeker omdat er dingen bij kwamen die er eigenlijk niet bij hoorden. Er kwamen zaken bij die niets met Ramon te maken hadden. Dat heeft veel pijn gedaan en dat is niet goed te praten. Maar het begint nu te voelen als een overwinning."