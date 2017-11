'Extra politie in de wijk' en 'portiers voor de deur' bij Campus 013, Tilburgse politiek denkt mee

TILBURG - 'Het moet geen afgesloten gebied worden. Maar extra politiesurveillance of boa's in de wijk zouden de buurt op dit moment veiliger kunnen maken." Dat zegt Marti de Brouwer van het CDA in Tilburg naar aanleiding van de onrust die er woensdag bij de school Campus 013 ontstond.

Zijn collega Hans Smolders van Lijst Smolders denkt aan beveiligers. "De jongeren hebben geen ontzag meer voor het gezag. Zet stevige conciërges bij de school net zoals portiers bij een discotheek. Grote, sterke mannen waar die kinderen ontzag voor hebben."



Woensdag liep het flink uit de hand bij de Tilburgse vmbo-school toen zo'n honderd jongeren zich verzamelden voor een mogelijke vechtpartij. Daar zou op social media toe zijn opgeroepen.



Buurtbewoners voelen zich al langer onveilig in hun eigen wijk. Sinds Campus 013 in augsutus haar deuren opende, loopt het volgens omwonenden de spuigaten uit.



Een bewoonster laat weten dat de scholieren met brommers heen en weer scheuren. "Ze gaan midden op het fietspad staan, zodat niemand er meer langs kan."



Vrouw durft niet meer naar buiten

Het was zelfs een keer zo erg dat de vrouw uit angst binnen bleef. "Er stond ongeveer vijftig man voor mijn deur. Ze stonden tegen mijn auto aan. Ik moest eigenlijk weg, maar durfde niet.



Regelmatig steekt iemand een middelvinger naar haar op of maken de scholieren provocererende opmerkingen. "Als ik er langs moet, dan loop ik met mijn hoofd naar beneden. Ik kijk bewust niemand aan om gedoe te voorkomen."



'Verschrikkelijk'

Raadslid Marti de Brouwer maakt zich grote zorgen om de buurt. 'Verschrikkelijk' vindt hij het dat de wijkbewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen wijk. "En dit is een sterke wijk, dat de mensen hier bang zijn, dat zegt wel wat."



Het raadslid was woensdag per ongeluk getuige van de heisa bij Campus 013. "Ik reed er toevallig met mijn auto toen ik ineens voorbij werd gevlogen door drie herkenbare politieauto's. Daarna kwamen er nog twee wagens van een arrestatieteam voorbij."



'Niet eerlijk om alleen te wijzen naar Campus 013'

De Brouwer heeft de plaatsvervangend burgemeester al gevraagd om maatregelen. "Er moet actie ondernomen worden en in december als de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd komt het meteen op de agenda van de gemeenteraad."



Maar er zijn ook zaken die nu al aangepakt kunnen worden, denkt hij. "De leiding van de verschillende scholen in Stappegoor moeten samen om tafel. Het is namelijk niet eerlijk om alle schuld toe te schuiven aan Campus 013", aldus De Brouwer.



Respect voor gezag ontbrekt

Hans Smolders denkt dat het hele vmbo en de opvoeding van de jeugd op schop moet. "Dat is een grote opgave. Het ontbreekt de jeugd aan respect voor het gezag. Dat begint thuis bij de ouders."



Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet Smolders ook. "De maatschappij ontwikkelt zich. Er zijn bijvoorbeeld zoveel negatieve dingen die de jeugd voor hun kiezen krijgt in de pubertijd", doelt Smolders op bijvoorbeeld sociale media.



'Deze groep wil niet naar school'

"Maar deze groep kinderen wil ook gewoon niet naar school. Die moet bij je een bedrijf weg zetten en daar een vak laten leren." Smolders denkt dat ze op die manier in een paar maanden leren wat ze in vier jaar op het vmbo opsteken.



"Bij een baas worden ze echt wel op hun vingers getikt als ze over de schreef gaan en dat zullen ze daar makkelijker accepteren", denkt de politicus.



"Dat zijn dingen waar ze in Den Haag over moeten nadenken. Laat ze eerst leren in de praktijk, zodat ze gevormd worden. De theorie kan dan op een later moment geleerd worden."