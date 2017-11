Jenny (23) begint actiegroep tegen seksuele intimidatie tijdens concerten

TILBURG - "Ik kan een lange lijst aan momenten noemen waarop ik seksueel ben geïntimideerd terwijl ik een concert bezocht", zegt de 23-jarige Jenny Janssens uit Tilburg. Ze is het zat. Samen met vier andere vrouwen begint ze een actiegroep tegen seksuele intimidatie tijdens concerten. "Want op dit moment kun je er bij voorbaat al vanuit gaan dat je wordt lastiggevallen als je op stap gaat."

Jenny werd vorige week huilend opgebeld door haar vriendin Mabel. Ze had een concert bezocht in Amsterdam. Daar werd ze continu lastiggevallen door een man, die zomaar haar borsten en billen aanraakte. Iedereen zag het gebeuren, maar niemand deed wat.



Ook Jenny zelf heeft genoeg verhalen. Ze werd ooit tijdens een concert uit het niets door een vreemde man gekust. "Ik werd toen heel boos. Maar die man en zijn vrienden keken mij alleen maar raar aan." Ook toen zagen veel mensen het gebeuren, maar niemand kwam in actie.Mabel plaatste het verhaal op Twitter. Het balletje ging rollen. "Het blijkt dat het op heel veel concerten en festivals gebeurt", vertelt Jenny. Samen met Mabel, Gracia, Patricia en Jente (die ze kent van Twitter) gaat ze actievoeren. "We hebben genoeg ideeën en we zijn al door heel veel mensen benaderd die ons steunen."De focus ligt op de muziekindustrie, want daar hebben de vrouwen allemaal connecties. Ze willen bijvoorbeeld posters maken en die bij poppodia ophangen. Ook willen ze in gesprek met artiesten. "Zo kan niemand zeggen dat het niet gebeurt. Ook personeel van concertzalen moet zich ervan bewust worden, zodat ze er iets aan kunnen doen."De actiegroep zet zich overigens in voor zowel vrouwen als mannen, vertelt Jenny. "We willen het algemene veiligheidsgevoel bij concerten verbeteren."