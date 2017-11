Koen woont in Limburg, maar tonproaten doet hij in Brabant

EINDHOVEN - Tonproaten of buutereednen? Het is een keuze die Koen Verstappen ieder jaar moet maken. De komiek is geboren in Neerkant, maar woonachtig in het Limburgse Meijel, net over de provinciegrens. Zijn grappen vertelt hij dit carnavalsseizoen in Brabant.

De finales van de kampioenschappen vallen in beide provincies op dezelfde datum. Verstappen moest daarom een keuze maken. Die keuze viel dit keer op Brabant en dat juichen wij alleen maar toe. Onze collega’s van L1 denken daar iets anders over (luister maar).

Verschil

Het verschil tussen tonproaten of buutereednen is volgens Verstappen niet zo groot. “Het is allebei heel gemoedelijk, maar in Limburg mag je niet zoveel schuine grappen maken. In Brabant is het iets pikanter. De onderbroekenlol doet het nog altijd erg goed.”

Woensdagavond stond Verstappen in de ton bij de voorronde van het Brabants Kampioenschap. “Dat ging prima, maar of het goed is voor een finaleplek weet ik dinsdag pas. Dan is de derde voorronde.” Verstappen stond zeven keer eerder in de finale van het Brabants Kampioenschap.