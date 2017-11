Verdubbeling spoorbrug Ravenstein maakt kans

RAVENSTEIN - De provincies Brabant, Gelderland en Overijssel willen de IJssellijn opkrikken, dat is de spoorlijn tussen Zwolle en Roosendaal. Voor Brabant wordt dan gedacht aan verbreding van de spoorbrug bij Ravenstein en extra treinstations in Breda-Oost en Berkel Enschot.



Dat blijkt uit een brief die Gedeputeerde Staten donderdag naar Provinciale Staten heeft gestuurd. Het eerste onderzoek dat nu gedaan is, was vooral naar de maatschappelijke kosten en baten van de verbetering van de spoorverbinding.



Meer treinen

Een ombouw van de enkele spoorburg bij Ravenstein naar een dubbele scoort daarin goed. Elke euro die je daar in investeert levert tachtig cent op. Die baten zitten hem vooral in een snellere reistijd voor treinreizigers. Als er een dubbele spoorbrug zou liggen kunnen er meer sprinters overheen waardoor mensen veel vaker tussen Zwolle en Roosendaal kunnen reizen. Zo’n score rechtvaardigt volgens de onderzoekers een nader onderzoek.



Grotere schepen

De verbetering van de brug bij Ravenstein zou ook andere voordelen hebben. Hij kan hoger worden dan die er nu ligt en dan kunnen er grotere schepen onderdoor varen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat treinstations in Breda-Oost en Berkel Enschot kan maken. Extra treinstations in Oss (Oss-Berghem) en Avenue 2 in Den Bosch zijn volgens de onderzoekers op dit moment niet effectief.



Of de plannen voor een nieuwe spoorbrug bij Ravenstein en treinstations in Breda-Oost en Berkel Enschot ooit door gaan hangt van veel dingen af. Er zijn nogal wat partijen die mee moeten doen, zoals Prorail, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies. Zelfs Rijksmonumentenzorg is er bij betrokken omdat de spoorbrug een rijksmonument is.