Is GLOW 2017 wel of niet geslaagd?

EINDHOVEN - Zoveel mensen, zoveel meningen. Dus ook over GLOW, editie 2017. De een geniet als vanouds van de beelden, de sfeer en de creativiteit. De ander vindt het saaier, minder spectaculair of de route te lang.

"We volgen de mening van bezoekers altijd met belangstelling", zegt Mariëtte Vetter van GLOW. En ook dit jaar geven ze die mening volop over de 29 objecten die dit jaar verspreid door de stad vrij te bewonderen zijn.



Dit jaar geen show bij de Catharinakerk

"Ik had verwacht dat er dit jaar bij de Catharinakerk ook weer een show was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Jammer", zegt een jongedame. Haar vriendin is minder kritisch: "Industrieel of romantisch, ik vind alle kunstwerken mooi."







"Veel van ons publiek komt verschillende jaren achter elkaar. Daar zijn we blij mee. Die mensen hebben dus veel gezien en gaan ook veel vergelijken. Logisch dat ze een gaaf project van het ene jaar graag willen terugzien, of overtroffen willen zien worden." Een vrouw die elk jaar Glow bezoekt, zegt dan ook: "Ik vind alles leuk, maar we zijn door de jaren heen ook wel echt verwend."



Jonge lichtkunstenaars krijgen ruimte om te groeien

Vetter ligt toe dat GLOW een lichtkunstfestival is: "Dit jaar kozen we bewust voor een balans tussen grote kunstwerken, een aandeel Eindhovense lichtkunstenaars en een podium voor jonge talenten. Met name deze laatste groep willen we ruimte bieden om te groeien. We kennen voorbeelden van een talent dat het ene jaar een kleine installatie heeft, maar het jaar erop een groot kunstwerk maakt."







Hoewel er zowel positieve als negatieve reacties te vinden zijn op GLOW op vooral social media, lijken bezoekers dit jaar toch vaker teleurgesteld te zijn over het aanbod. "Het ligt er ook aan op welk medium je kijkt. We zien bijvoorbeeld dat het vaak toch jongere publiek op Instagram veelal positief is."



'Een mooi, groot en gratis evenement'

En Facebook is een plek waar mensen op elkaar reageren. "Een negatieve post wordt dan weer gepareerd met een opmerking dat het toch mooi is dat de stad Eindhoven dit gratis aanbiedt en dat het al jarenlang zo'n groot festival is."