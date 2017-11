Toekomstig eerste doelman Karol Niemczycki tekent voor vijf jaar bij NAC

BREDA - Karol Niemczycki heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf jaar bij NAC. De achttienjarige doelman speelt zijn wedstrijden momenteel onder negentien, maar zat de laatste weken bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Niemczycki kwam in februari vanuit Polen naar NAC, bij de Bredase club trainde hij de afgelopen maanden al mee met het eerste elftal. De laatste wedstrijden zat de jonge Pool bij afwezigheid van de geblesseerde Andries Noppert als derde keeper op de bank bij het eerste.Niemczycki maakte de afgelopen periode een goede indruk, het leverde hem een contract tot de zomer van 2022 op.Technisch directeur Hans Smulders is onder de indruk van de ontwikkeling van de tiener. "Hij heeft het talent, de ambitie en de werklust om een zeer goede keeper te worden en wij hebben de overtuiging dat hij op termijn onder de lat komt te staan in het eerste elftal. Samen met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar gaan we hard aan de slag om er alles uit te halen", zegt Smulders op de website van NAC.Zelf is de jongeling erg blij met zijn eerste contract. "Ik ben heel blij en heel trots dat ik voor vijf jaar mag tekenen bij NAC. Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Breda en leer iedere dag weer tijdens de trainingen. Ik hoop dat dit in de toekomst zijn vruchten af gaat werpen. Uiteindelijk wil ik eerste keeper worden van NAC. Dit zal nog niet op de korte termijn zijn, als ik hard blijf werken weet ik dat mijn dromen uit zullen komen."