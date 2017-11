Politie onderzoekt of bus Arriva in Tilburg is beschoten

TILBURG - De politie onderzoekt of er geschoten is op een bus van Arriva. Dat zou gebeurd zijn op de Bosscheweg in Tilburg. De bus staat op dit moment in de busstalling aan de Fatimastraat in Tilburg.

Rond zes uur donderdagavond sloegen passagiers alarm omdat er plotseling iets tegen de ruit vloog en die ruit in stukken brak. Op dat moment was het onduidelijk wat er precies gebeurde. Omdat er midden in de ruit een rond gaatje te zien is zou de beschadiging door een kogelinslag veroorzaakt kunnen zijn. Daarom is de politie naar de stalling gegaan om de bus te onderzoeken.



Een woordvoerster van Arriva bevestigt de gang van zaken maar kan pas na het politie-onderzoek vertellen wat er kan zijn gebeurd.