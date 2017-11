CDA Brabant wil dat provincie begroting Eindhoven kritisch tegen het licht houdt

EINDHOVEN - De CDA-fractie in Provinciale Staten vindt dat de financiële positie van Eindhoven zo slecht is dat de provincie moet gaan nadenken of het tijd wordt in te grijpen.

Eindhoven heeft de laatste jaren veel meer geld uitgegeven aan zorg dan was verwacht. Daardoor ontstonden tekorten van tientallen miljoenen euro’s die gedicht werden met geld uit de gemeentelijke spaarpot. In die pot zou tien procent van de totale begroting als reserve moeten zitten. In Eindhoven zou dat dan 89 miljoen euro moeten zijn. In de Lichtstad is dat maar 46 miljoen euro. Het CDA is bang dat Eindhoven in de problemen komt als er de komende jaren tegenvallers zijn.



Het is de wettelijke taak van een provincie toe te zien dat gemeenten niet in financiële problemen komen. Als dat zo is dan kan het zover komen dat een gemeente een zogenoemde artikel 12-status krijgt en de begroting altijd moet worden goedgekeurd door de provincie.



Ondersteuning

Gemeenten moesten voor 15 november allemaal hun begroting voor 2018 naar de provincie opsturen. Een goed moment, volgens het CDA, om die van Eindhoven eens goed tegen het licht te houden. De partij wil weten hoe Gedeputeerde Staten tegen de financiële positie van Eindhoven aan kijkt en of het geen tijd wordt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken Eindhoven “ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden”.



De zorgen van oppositiepartij (zowel in de staten als in Eindhoven) hebben te maken met de bijzondere status van Eindhoven. “Wij kennen Eindhoven als een slimme regio, die in 2016 zelfs een mainportstatus heeft gekregen. Daar kunnen we als Brabant trots op zijn en daar kan en moet zelfs heel Nederland trots op zijn. De stad is van groot belang voor de regio, Brabant en het hele land”, aldus het CDA.