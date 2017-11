Maakt Michael van Gerwen favorietenstatus waar tegen 'onbekende' Steve Lennon? [LIVE]

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen staat in de tweede ronde van de Grand Slam of Darts donderdagavond tegenover Steve Lennon. De darter uit Vlijmen is topfavoriet, zijn tegenstander is de nummer 84 van de wereld. Tussenstand: 8-2 voor Van Gerwen.

Van Gerwen won in de groepsfase al zijn wedstrijden. Lennon deed het in zijn groep minder, hij won net als Gerwyn Price en Jamie Hughes een wedstrijd. Met een beter legsaldo dan Price en Hughes eindigde Lennon als tweede, achter groepswinnaar Raymond van Barneveld.



Mighty Mike liet voor de wedstrijd weten zijn tegenstander niet goed te kennen. "Ik heb vooraf nooit van Steve Lennon gehoord, wel van John Lennon", zei hij lachtend tegen RTL7. "Ik ken hem helemaal niet zo goed. Hij kan af en toe best leuk gooien, maar dat kan ik ook."



Geen echte strijd

Lennon kreeg in de eerste legs kansen genoeg om Van Gerwen pijn te doen. Mighty Mike begon aan de wedstrijd, maar door enkele missers kreeg Lennon twee pijlen op een dubbel. De Ier wist de kansen niet te verzilveren, Van Gerwen deed dat vervolgens wel. In de tweede leg hetzelfde verhaal: 2-0.



Zijn zesde pijl op een dubbel was wel raak voor Lennon, die zo een leg af wist te pakken van Van Gerwen. Na die verloren leg ging de turbo aan bij huidige nummer één van de wereld. Het gemiddelde kroop omhoog en kwam snel boven de honderd en zonder druk van Lennon liep hij simpel uit naar een riante voorsprong.



Bij 8-1 wist Lennon voor het eerst in de wedstrijd zijn eigen leg een keer te houden.