Nuenen liefst zelfstandig, maar fusie met Son en Breugel mogelijk

NUENEN - De gemeenteraad van Nuenen wil het liefst dat de gemeente zelfstandig blijft, maar sluit een fusie met Son en Breugel niet uit. Dat is de uitkomst van een extra raadsvergadering donderdagavond over de toekomst van de gemeente.

"Er is geen enkele reden om te gaan fuseren, Nuenen is een gezonde gemeente", zegt fractievoorzitter Ralf Stultiëns van W70, de grootste fractie in de gemeenteraad. Toch is hij bereid een fusie met Son en Breugel te onderzoeken.



Geen annexatie

De meerderheid van de raad ziet een fusie met Eindhoven helemaal niet zitten."Dat wordt een annexatie, dan hebben wij niets meer te zeggen", zegt Boudewijn Wilmar van GroenLinks. Het plattelandskarakter van Son en Breugel past veel beter bij Nuenen vinden de meeste raadsleden.



FC Eindhoven

Toch zijn er ook raadsleden die veel liever bij Eindhoven aansluiten. Zoals Hans Pijs van de fractie Pijs. Hij droeg in de raadsvergadering demonstratief een sjaal van voetbalclub FC Eindhoven. Pijs denkt dat Nuenen veel beter af is bij de gemeente Eindhoven.



De provincie had Nuenen onder druk gezet om eindelijk een besluit te nemen over herindeling. Nuenen praat al bijna twee jaar over een fusie. De provincie vindt een zelfstandige gemeente Nuenen geen optie meer.



Tevreden

Burgemeester Houben van Nuenen is blij dat de gemeenteraad na bijna twee jaar eindelijk een besluit heeft genomen. Hij wil zich niet uitspreken over de keuze voor Son en Breugel: "Ik voer uit wat de raad wil en moet dit even op mij in laten werken".