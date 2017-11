Gewapende overval op McDonalds in Eindhoven, daders op de vlucht

EINDHOVEN - De McDonalds in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdagavond overvallen. Het personeel is met wapens bedreigd. De daders zijn op de vlucht geslagen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

De overval werd om elf uur gemeld, dat is ook de sluitingstijd van het fastfoodrestaurant. Volgens de politie hebben meerdere personen de overval gemeld bij de meldkamer.



De daders zijn op een zwarte scooter weggereden. Eén van hen heeft een zwart trainingspak aan, de twee anderen dragen een grijze en een rode jas. Er is een burgernetmelding verzonden waarin met klem wordt gemeld dat getuigen zelf geen actie moeten ondernemen, maar 112 moeten bellen.Ten tijde van de overval waren er nog zo'n tien klanten aanwezig in het restaurant. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er geen personen gewond zijn geraakt.