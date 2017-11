Klaas Dijkhoff best geklede man van 2017

Klaas Dijkhoff is de best geklede man van 2017. (Foto: ANP)

BREDA - Klaas Dijkhoff mag zichzelf de best geklede man van 2017 noemen. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. De VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer is de eerste politicus die de prijs van tijdschrift Esquire wint.

Zo'n 13.000 lezers van het blad brachten hun stem uit. Het was de twintigste keer dat het mode- en lifestylemagazine de best geklede man van het jaar koos.



Pakken op maat

De 36-jarige Bredanaar zei dat hij 'zich prettig voelt in een goed gesneden pak'. "Maar ik laat niet al mijn pakken op maat maken hoor, dat is niet te betalen."



Eerdere winnaars zijn Humberto Tan en Michiel Huisman. Dijkhoff krijgt een beeldje en een horloge als prijs. Het is niet de eerste keer dat de politicus een prijs wint. Hij werd ook eerste in het televisieprogramma De Slimste Mens.