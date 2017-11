Auto schept bejaarde fietsster op oversteekplaats in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 71-jarige fietsster uit Bergen op Zoom is donderdagmiddag rond vijf uur geschept door een auto. Dat gebeurde op een oversteekplaats op de Markiezaatsweg in haar woonplaats. De vrouw raakte gewond aan haar been en is naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw stak plotseling over op de oversteekplaats voor fietsers net na de spoortunnel. De 25-jarige automobilist uit Elsloo kon de vrouw niet meer ontwijken.



Bij de oversteekplaats staan geen verkeerslichten en de auto reed op een voorrangsweg.