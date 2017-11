Margriet Winter Fair van start in verbouwde Brabanthallen

De Margriet Winter Fair is populair onder vrouwen. (Foto: ANP)

DEN BOSCH - De verbouwde Brabanthallen in Den Bosch wordt vrijdag officieel geopend. Tegelijkertijd gaat ook de Margriet Winter Fair van start. Dat evenement wordt voor het eerst in de Brabanthallen georganiseerd.

Dubbel feest dus in Den Bosch, waar onder meer burgemeester Jack Mikkers bij de opening van de verbouwde hoofdentree is. Aansluitend op die feestelijkheid wordt het startschot gegeven voor de Margriet Winter Fair. Dat evenement is populair bij vrouwen.

Brabants Bont

Het Omroep Brabant-programma Brabants Bont wordt iedere dag uitgezonden vanaf de Margriet Winter Fair. De uitzending duurt van 10:00 tot 13:00 uur. Na de uitzending kunnen bezoekers aanschuiven bij presentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn om te praten over bijzondere dingen in hun dagelijks leven.

Het radioprogramma Lekker Weekend! met presentatrice Hilde de Bresser wordt eveneens uitgezonden vanaf de Margriet Winter Fair. Dit programma duurt op zaterdag en zondag van 09:00 tot 12:00 uur.

350 stands

De Margriet Winter Fair duurt van vrijdag 17 tot en met donderdag 23 november. Het evenement biedt inspiratie voor de feestdagen op het gebied van mode-, beauty- en interieurtrends. Er zijn vijftig muzikale optredens, voorlees- en signeersessies, 15.000 workshops en 350 stands waar het publiek kan shoppen.