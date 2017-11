Homoseksuele cadet getreiterd op Koninklijke Militaire Academie in Breda

BREDA - Een homoseksuele cadet is op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda stelselmatig getreiterd. Zo moest hij in het bijzijn van hoge officieren doen alsof hij klaarkwam. Ook moest hij met een roze baret op zijn hoofd lopen. De oud-cadet doet vrijdag in De Telegraaf zijn verhaal.

De pesterijen begonnen in 2014 nadat de oud-cadet had verteld homoseksueel te zijn. Tijdens de ontgroening werd hij harder aangepakt dan collega-cadetten. Naast zijn geaardheid werd de man ook gepest vanwege zijn Aziatische uiterlijk, vertelt hij in De Telegraaf.

Borsten simuleren

De oud-cadet moest ook met een kussen onder zijn shirt lopen om borsten te simuleren. De ontgroeningsrituelen vonden plaats onder militair toezicht. Een sergeant-majoor vertelde dat de infanterie te hoog gegrepen was voor hem. Dat gebeurde al op de eerste dag. Uiteindelijk wordt de man weggestuurd.

Zijn ervaringen bracht hij bij alle vertrouwensfunctionarissen onder de aandacht. Met succes doorliep hij daarna een selectietest voor officier der mariniers. Toen hij een vraag kreeg over zijn cv waarop de KMA-periode niet stond, sloot ook dat boek.

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) boog zich over de zaak, op verzoek van de secretaris-generaal. Die concludeerde dat er ongewenst gedrag is geweest vanwege zijn geaardheid, maar dat dit niet heeft geleid tot zijn ontslag.

Cultuurverandering

Door zijn verhaal naar buiten te brengen hoopt de oud-cadet bij te dragen aan een cultuurverandering binnen Defensie. Een woordvoerder van Defensie laat in de krant weten de zaak te betreuren.