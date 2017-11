Bas (13) uit Tilburg is eerste kinderheld van Nederland

TILBURG - Bas van der Reijden is pas 13 jaar oud, maar nu al een echte held. Dankzij Bas kunnen ernstig zieke kinderen na hun verblijf in Villa Pardoes in contact blijven met hun vakantievriendjes. Villa Pardoes werd, op initiatief van Bas, nagebouwd in Minecraft. Een spelletje waarin kinderen een digitale wereld kunnen bouwen.

Het Carnegie Heldenfonds organiseert ieder jaar een Heldendag. En dit jaar worden er voor het eerst ook Kinderhelden gedecoreerd. Bas is één van de drie kinderen die worden gehuldigd.

Villa Pardoes

Bas komt al bijna zijn hele leven bij Villa Pardoes om zijn vader te helpen die daar vrijwilliger is. ”Ik hoorde kinderen vaak zeggen dat ze langer willen blijven, en dat ze geen afscheid willen nemen van de andere kinderen in het huis.”

Inmiddels kunnen de kinderen elkaar blijven spreken en spelletjes doen in de digitale versie van het huis. Dat Bas nu een held wordt genoemd vind hij leuk, maar niet noodzakelijk. “Ik wilde gewoon iets doen voor die kinderen. Al die aandacht voor mij is leuk, maar had niet gehoeven.”

LEES OOK: Bas (12) bedacht Villa Pardoes in Minecraft, zodat zieke kinderen in contact kunnen blijven

Trotse Ouders

Voor de ouders van Bas was al die aandacht ook even wennen: “Het is wel even wat anders dan een goede spreekbeurt of een keurig rapport. Nu heb ik op mijn werk pas echt iets om over te praten”, lacht vader Edwin.



Toch lopen vader en zoon niet met de borst vooruit sinds ze de heldenstatus hebben. “Bas is er zelf heel nuchter onder, hij voelt en gedraagt zich ook niet anders dan eerst. Daardoor is het voor ons als ouders ook makkelijker om er normaal over te doen.”

Vrijdagmiddag wordt Bas bij Madurodam officieel benoemd tot kinderheld. Zijn naam wordt dan gegraveerd in het bronzen beeld van George Maduro, naamgever van Madurodam en oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog.