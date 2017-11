Help, sinterklaasstress! Speciale Mama Masterclass moet gestresste kinderen kalmeren

EINDHOVEN - Veel jonge ouders zullen het herkennen: kinderen die helemaal hyper en gestresst zijn, omdat de Sint weer bijna in het land is. Zaterdag arriveert het gezelschap in Dokkum. Daarmee begint een spannende decemberperiode, want na Sinterklaas staan kerst en Oud en Nieuw voor de deur. Hoe bewaar je de rust en zorg je ervoor dat het gewoon een heerlijk avondje wordt? De Mama Masterclass 'Hoe kom ik december door?' in Eindhoven biedt uitkomst.

Volgens Géraldine Hendriks van FireFly Kindercoaching, dat de speciale masterclass organiseert, is er bij veel kinderen sprake van sintstress, meer dan enkele tientallen jaren geleden. "Sommige kleintjes vinden het schoen zetten enorm spannend, want er komt iemand in huis, terwijl zij liggen te slapen. Het is daarom belangrijk dat ouders structuur en voorspelbaarheid brengen in de periode rond sinterklaas. Zet de schoentjes bij de voordeur of in de schuur, dan hoeven de Zwarte Pieten niet het huis in."



Kalender

"En maak daarnaast samen met je kind een kalender, waar op komt te staan wanneer de schoen gezet mag worden, wanneer Sint op school komt, wanneer bij de zwemles, en wanneer het pakjesavond is."



Niet alleen voor de kleintjes is december een stressvolle periode, volgens Hendriks is de sociale druk tijdens de feestdagen ook voor volwassenen hoog. "Kinderen voelen feilloos aan dat hun vader of moeder loopt te stressen. Probeer daarom zelf ook zo rustig mogelijk te blijven, want als jij relaxed bent, zijn kinderen dit vaak ook."



Tijdens de feestdagen staat de agenda snel bomvol. Hendriks tipt: "Neem na Sinterklaas een weekje rust, wacht heel even met het in huis halen van de kerstboom. Dan kan je kind het hele sinterklaasgebeuren eerst even verwerken."



Lekker rausen in het bos

Tot slot raadt de kindercoach aan af en toe ook letterlijk aan de decemberstress te ontsnappen: "Ga naar buiten, laat alle feestdagen en versieringen voor wat ze zijn en zoek de natuur op. Daar is geen sinterklaas of kerstman te vinden. Laat je kroost lekker rausen in het bos, hup, die spanning de lijfjes uit."



