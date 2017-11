CliniClown Bums maakt zieke kinderen al jaren aan het lachen

VUGHT - Al 25 jaar zijn CliniClowns het lichtpuntje van zieke kinderen in een ziekenhuis. De eerste clowns begonnen in Amsterdam maar al gauw trokken ze met hun grappen en grollen ook de Brabantse ziekenhuizen in. Zoals CliniClown Henk de Wit uit Vught, beter bekend als Clown Bums. "De lach van een kind is de mooiste beloning."

Het is de verbeelding die de zieke kinderen eventjes beter doen voelen. "Een kind kan weer even tot zichzelf komen. Dat maakt het dankbaar werk", zegt De Wit.



'Soms loop het niet goed af'

CliniClown Bums krijgt regelmatig te maken met schrijnende situaties. Niet altijd loopt het met een patiëntje goed af. "Als ik rondloop als clown kijk ik altijd naar het kind. En het kind wil altijd spelen, hoe ziek hij of zij ook is."



De Wit: "Soms is een lach in een ziekenhuiskamer met vader, moeder, opa's en oma's erbij heel bevrijdend. En dat is het mooiste wat er is." Maar de kinderen hoeven niet persé te lachen om CliniClown Bums. "Als een kind helemaal wordt meegenomen in een verhaal en er helemaal stil van wordt, dan heb je ook je doel bereikt."



Museum

De CliniClowns vieren hun jubileum dit weekend met het Museum van de Verbeelding in Amsterdam. Bezoekers kunnen daar clowns ontmoeten, meer te weten komen over de geschiedenis van de CliniClowns en de mooiste verhalen uit het ziekenhuis horen.